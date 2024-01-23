سفير مصر في أوسلو يقدم أوراق اعتماده إلى ملك النرويج

قدم السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي إلى الملك هارالد الخامس ملك النرويج، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة مملكة النرويج.

ترحيب بالسفير

ورحب الملك هارالد الخامس به سفيراً لجمهورية مصر العربية في أوسلو، مثنياً على العلاقات بين البلدين وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة في النرويج.

ومن جانبه، نقل السفير متولي تحيات وتقدير رئيس الجمهورية إلى ملك النرويج، منوهاً بأن القيادة المصرية تنظر إلى علاقات مصر مع النرويج بتقدير بالغ في ظل التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية في السنوات القليلة الماضية، لا سيما في مجال الاستثمار الذي يقوم به عدد من الشركات النرويجية في مصر في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

ثناء على العلاقات بين البلدين

وأثنى الملك هارالد على العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنها لم تشهد أية توترات أو اختلافات منذ بداياتها، وأن العلاقات تسودها الصداقة.

ونوه في هذا السياق إلى أن قرينة ولي العهد ستقوم بزيارة إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم العلاقات الثقافية وافتتاح الجناح النرويجي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيداً بكون النرويج ضيف شرف معرض القاهرة لهذا العام.