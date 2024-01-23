رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين رسميًا، وبمشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، وذلك صباح غد الأربعاء الموافق 24 يناير، ويستمر المعرض حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

ويقتصر حضور الافتتاح الرسمي على حاملي الدعوات، والمسؤولين من النرويج ضيف شرف الدورة الحالية، على أن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور ابتداء من الخميس الموافق 25 يناير وحتى الثلاثاء 6 فبراير المقبل.

ويستقبل المعرض الزوار يوميًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، عدا الخميس والجمعة حتى 9 مساء.

ويمكن حجز تذاكر المعرض بطريقتين إلكترونيا من موقع معرض الكتاب، أو من أمام شباك التذاكر المجاور لأبواب المعرض بمقره.

ويشارك في هذه الدورة 1200 ناشر يمثلون 70 دولة من مختلف قارات العالم، وتم اختيار الدكتور سليم حسن عالم المصريات شخصية المعرض، والكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال شخصية معرض كتاب الطفل.