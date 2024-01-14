سفيرة النرويج: معرض الكتاب فرصة عظيمة لتقديم ثقافتنا للجمهور العربي

أكّدت سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليميتسدال، أهمية العلاقات الثقافية بين مصر والنرويج، مشيرة إلى أنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل فرصة عظيمة لتقديم الأدب والفن والثقافة النرويجية للجمهور العربي.

وأضافت سفيرة النرويج، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب، أنَّ مشاركة الأميرة ميت ماريت زوجة ولي العهد بالنرويج لمصر لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب برفقة وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، تعد شهادة على أهمية العلاقات الثنائية في المجالات كافة بين البلدين.

نستهدف إتاحة المزيد من الأدب العربي للجمهور النرويجي

وأوضحت أنَّ ترجمة الكتب من النرويجية إلى العربية تحدٍ كبير، وهدف النرويج كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب هو تعزيز هذا الجهد، وأن تسير الترجمات في كلا الاتجاهين، بحيث يصبح المزيد من الأدب العربي متاحًاً للجمهور النرويجي.

وأشارت إلى أنَّ النرويج تمتلك العديد من المؤلفين العالميين المقرر مشاركة البعض منهم في فعاليات المعرض ولقاء القراء المصريين والجمهور الناطق باللغة العربية، ومشاركة بموضوعات حول القضايا المهمة في عصرنا، مثل: «الاستدامة، وتغير المناخ، والبيئة، والمساواة بين الجنسين، والتنوع وحرية التعبير، وحول ما يعنيه أن تكون إنسانًاً في النرويج الحديثة وعالم معولم».

وأكّدت أنَّ البرنامج الثقافي لضيف الشرف يمتد على مدى 13 يومًاً، وفي كل يوم يتم التركيز على مؤلف نرويجي وأعماله الأدبية، فالعديد من المؤلفين الذين يشاركون في البرنامج الأدبي لهم منشورات حديثة من قبل ناشرين مصريين أو عرب، وسينضم المؤلفون والباحثون والصحفيون والناشرون والعلماء المصريون إلى المحادثات في البرنامج، كما سيتم التركيز بشكل خاص على أدب الطفل من خلال مشاركة عدد من المؤلفين ورسامي كتب الأطفال النرويجيين في الفعاليات.

نأمل ترجمة أعمال «يون فوسه» الحائز على جائزة نوبل إلى اللغة العربية

وأشارت إلى أنَّها تأمل في أن تتمّ ترجمة أعمال «يون فوسه» الحائز على جائزة نوبل إلى اللغة العربية، لإتاحتها للجمهور المصري والعربي للتعرف على أعماله في معرض الكتاب، مؤكّدة أنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب بمثابة منطقة حوار لممثلي الدول العربية والضيوف النرويجيين والأداة المثلى لبناء جسور قوية بين البلدان.