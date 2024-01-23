متحدث الرئاسة: مشروع الضبعة النووي له عوائد اقتصادية ضخمة

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع النووي المصري سيعود على البلد بعوائد اقتصادية ضخمة، موضحا أنه بداية التوطين للتكنولوجيا النووية، وجزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة.

إعادة إحياء المشروع النووي المصري

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن معظم القوى العاملة بالمشروع النووي في الضبعة من الشباب المصري، مؤكدًا أن الرئيس السيسي فى عام 2015 اتخذ قرارا بإعادة إحياء المشروع النووي المصري، واتخذ القرار بالتعاون مع روسيا من أجل المشروع النووي المصري.

الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدى من أجل مستقبل أفضل

وأوضح أن الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدى من أجل مستقبل أفضل، حيث بات لدى الدولة حاليًا بنية تحتية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على مواكبة التطور الجاري في العالم، بجانب سعيها للحصول على فائض واكتفاء من الغذاء.

واستكمل: «المشروع النووي المصري جزء من مشروع أكبر، وهو مشروع التنمية الشاملة بما فيها من صناعة وأمن واستقرار وزراعة»، مشيرًا إلى أن مصر لديها مكانة قوية فى العالم، ولم يتوقف العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وواصلت التقدم والبناء رغم كل التحديات.