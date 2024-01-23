أستاذ هندسة طاقة: محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن محطة الضبعة النووية عبارة عن 4 وحدات، مشيرًا إلى أن كل منها 1200 ميجاوات بـ4800 ميجاوات، حيث جرى الوصول إلى صب الخرسانة في الوحدة الرابعة، لافتًا إلى أن هذه المحطة من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية للغاية وليس بها خطورة على البيئة.

وأضاف سلماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: «من المنتظر الانتهاء من كل الوحدات بحلول عام 2030، حيث إن المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة ومحكمة وينتج عنها طاقة نظيفة».

مصر تعمل في المشروع وفقا لجدول زمني

وذكر أن المحطة من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية للغاية، موضحًا أن مصر تعمل في المشروع وفقا لجدول زمني محدد وبخطى ثابتة، لافتًا إلى أن الاتفاقية مع روسيا تتضمن تزايد دور الجانب المصري في عملية التنفيذ بالأربع وحدات الخاصة بالمشروع.

العاصمة الإدارية تبني المشروعات والسدود في إفريقيا

وأكد أن عدد من الشركات المصرية التي ساهمت في بناء المدن والعاصمة الإدارية تبني المشروعات والسدود في إفريقيا، حيث يؤكد هذا الأمر أن مصر تمتلك الكوادر الكبيرة القادرة على التنفيذ.