رئيس «المواد النووية»: محطة الضبعة إنجاز طال انتظاره

هنأ الدكتور أبو الهدى الصيرفي رئيس هيئة المواد النووية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على صب خرسانة وحدة الكهرباء بمحطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز طال انتظاره.

إدخال استخدامات الطاقة الذرية في الطاقة السلمية

وأضاف الصيرفي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «منذ عام 1961 تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لإدخال استخدامات الطاقة الذرية في الطاقة السلمية إلى مصر».

وتابع رئيس هيئة المواد النووية، أن مزيج الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري (البترول والغاز) والطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

تنوع مصادر الحصول على الطاقة

وأكد: «كان من المهم أن ننوع مصادر الحصول على الطاقة، وبخاصة الطاقة الكهربائية، ولا بد من إدخال من مصادر جديدة لإنتاج الكهرباء في مقدمتها الطاقة النووية».

وواصل: «كي ندخل البرنامج النووي، كانت هناك خطوات يجب اتباعها تخص تجديد وتحديث موقع الضبعة وتدريب الكوادر على التشغيل ووجود بناء تشريعي وجهاز رقابي، ففي عام 2010 صدر القانون النووي وأنشئت هيئة الرقابة الإشعاعية المنوطة بالتفتيش وإصدار التراخيص اللازمة التي تستخدم الطاقة الذرية من معامل ونشاط حقلي وغيرها».