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الأمين العام للأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون انتشار الأمراض المزمنة

كتب:

هانى حسن
09:51 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن سكان غزة يواجهون انتشار الأمراض المزمنة، ونواجه صعوبات في توصيل المساعدات للقطاع، وأجدد الدعوة لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وأضاف «جوتيريش»، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن البعثة الأممية لم تزر شمال غزة بسبب تجدد القتال، ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهناك حاجة ماسة إلى نظام إخلاء طبي فعال في غزة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن كميات المساعدات المقدمة للفلسطينيين في غزة لا تكفي، وهناك خطرًا حقيقيًا لانتشار الجوع والمجاعة، والوضع الإنساني في غزة «مروع».

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بقلم هانى حسن