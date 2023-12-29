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أنطونيو جوتيريش: دعونا نجعل 2024 عام بناء الثقة واستعادة الأمل

كتب:

محمد عبدالعزيز
04:57 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
أنطونيو جوتيريش

أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن 2023 كان عام المعاناة الكبيرة والعنف والفوضى المناخية، ويجب أن يكون عام 2024 هو عام إعادة الثقة واستعادة الأمل من جديد.

وأكد أنطونيو جوتيريش، عبر منصة «إكس»، أن الإنسانية تكون أقوى عندما يقف الجميع مع بعضهم، مضيفًا: «دعونا نعقد العزم على جعل عام 2024 عامًا لبناء الثقة والأمل في كل ما يمكننا تحقيقه معًا»، وتمنى «جوتيريش» أن يكون العام الجديد سعيدًا وسلميًا.

جوتيريش: الكوكب معرض للخطر

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عن الألم والمعاناة التي تعاني منها البشرية، والصراعات التي تودي بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، ونزوح الملايين من منازلهم بينما يواجهون الجوع والخطر، وذلك في بعض الدول التي تعاني من الصراعات والأزمات الإنسانية.

وقال «جوتيريش» إن الكوكب معرض للخطر، نتيجة درجات الحرارة القياسية وتفاقم آثار تغير المناخ: «لقد كان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق؛ ويعاني الناس من الفقر والجوع المتزايدان؛ كما تزداد الحروب من حيث العدد والشراسة، وأنهى حديثه قائلًا: «الأمم المتحدة ستواصل حشد العالم من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان».

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