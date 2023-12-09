الأمين العام للأمم المتحدة: سكان غزة يتضورون جوعا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن 97% من الأسر في شمال غزة لا يصل لها ما يكفي من الطعام، وفي جنوب غزة بلغ الجوع بين النازحين 83%، مضيفًا أن هناك خطرًا حقيقيًا لانتشار الجوع والمجاعة في غزة.

وأضاف «جوتيريش»، بحسب بيان للأمين العام نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن نصف سكان شمال غزة وأكثر من ثلث النازحين في الجنوب يتضورون جوعًا: «المخزونات الغذائية الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي على وشك النفاد، وفي الشمال، أمضى تسعة من كل عشرة أشخاص يومًا كاملًا وليلة كاملة على الأقل دون طعام».

جوتيريش: سكان غزة ينظرون إلى عين الجحيم

وقال أنطونيو جوتيريش: «سكان غزة ينظرون إلى عين الجحيم، ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لإنهاء محنتهم»، وحث الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدم ادخار أي جهد للضغط من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين وإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية

وبمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والذي يوافق اليوم 9 ديسمبر، قال «جوتيريش»: «لنعمل معًا على ترجمة التزامنا إلى عمل ملموس، ولنبق ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية والناجين منها حية في قلوبنا مدى الدهر».