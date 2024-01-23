خبير عن مزاعم وجود أنفاق بين مصر وغزة: نتنياهو يحاول لفت الأنظار بعيدا عن فشله

علق الدكتور محمد اليمني خبير العلاقات الدولية على المزاعم التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي تضمنت ادعاءات إسرائيلية حول معبر رفح، والحدود بين مصر وقطاع غزة، والترويج أن هناك أنفاقا يتم من خلالها تهريب الأسلحة من سيناء إلى داخل القطاع.

مزاعم اتطلقها دولة الاحتلال كل فترة نتيجة الخسائر والأزمات الداخلية

وأكد «اليمني» أن هذه المزاعم التي تطلقها دولة الاحتلال كل فترة هي نتيجة الخسائر والأزمات الداخلية والخارجية، التي تشهدها بسبب العدوان على غزة.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن دولة الاحتلال تحاول كل فترة تسليط الضوء على بعض القضايا والملفات، لاشغال الرأي العام الإسرائيلي، بعيدًا عن العدوان على قطاع غزة، والأزمات التي تشهدها دولة الاحتلال من الداخل.

جيش الاحتلال فشل في أهدافه

وأكد اليمني فشل جيش الاحتلال في الوصول لأهداف عدوانه التي أعلنها، وهي استعادة المحتجزين والوصول لقادة الفصائل، وتدمير شبكة الأنفاق في قطاع غزة، منتقدًا التخبط الإسرائيلي ومحاولات التغطية على الفشل الاسرائيلي، ببعض المزاعم الخاصة بوجود أنفاق بين مصر وقطاع غزة، مشددًا على فشل بنيامين نتنياهو الذي يحاول إشغال الرأي العام والولايات المتحدة، ولفت أنظارهم بعيدًا عن الفشل الذي يحاصره، حيث لم يحقق أي نجاح يٌذكر.

ولفت إلى أنه من مصلحة نتنياهو الترويج لبعض الشائعات والأخبار الخاطئة، مشددًا على أن وجود نتنياهو مرتبط باستمرار الحرب والعدوان على قطاع غزة.