الممثل البريطاني للشؤون الإنسانية يشيد بدور مصر في إيصال المساعدات إلى غزة

كشف السفير مارك برايسون ريتشاردسون ممثل وزير الخارجية البريطانية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يزور مصر حاليا ضمن جولة تشمل دولا أخرى في المنطقة، عن التزامه بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

دور بريطانيا في دعم غزة

وأكد السفير برايسون عن تقدير بلاده للشركاء المصريين لما يقدمونه من مساعدة ثابتة لإيصال المعونات إلى غزة، موضحا أن هذه الزيارة تؤكد مجددا تفاني المملكة المتحدة للعثور على حلول عملية وتوثيق التعاون مع مصر ولذلك يتحتم علينا العمل معا لضمان استمرار تدفق المعونات الإنسانية، وتحقيق أثر ملموس على الأرض في غزة.

مضاعفة الميزانية السنوية

وأكد السفير برايسون في تصريح على هامش زيارته الحالية لمصر، أن المملكة المتحدة زادت بشكل كبير من التزامها بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، إذ خصصت أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية، وبذلك ضاعفت الميزانية السنوية الحالية المخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة ثلاث مرات.

مساعدات تجاه غزة

وأوضح أن البحرية الملكية نقلت مؤخرا أول شحناتها البحرية من المساعدات إلى مصر عبر ميناء بورسعيد حيث تضمنت هذه الشحنة التي تبلغ 87 طناً، بطانيات حرارية، ولوازم توفير الإيواء، ومستلزمات طبية بغرض نقلها إلى غزة من خلال معبر رفح، وذلك بالإضافة إلى 74 طناً من المعونات التي سبق وأن أرسلتها المملكة المتحدة.

جهود بريطانية تجاه غزة

وشدد على التزام المملكة المتحدة ببذل كل الجهود الممكنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، سواء جوا أو بحرا أو برا غير أنه أشار إلى أن إيصال مزيد من المساعدات عبر الطرق البرية يضمن وسيلة نقل أسرع وأكثر فعالية.

فيما ذكرت السفارة البريطانية في بيان اليوم، أنه إدراكاً لذلك ساعد الممثل البريطاني للشؤون الإنسانية على تنسيق دعم المملكة المتحدة لجهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتيسير فتح ممر إنساني بري جديد من الأردن إلى غزة.

الاستجابة الإنسانية

وأشارت الى أن زيارة السفير برايسون ممثل وزير الخارجية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تركز على تعزيز الاستجابة الإنسانية من المملكة المتحدة للأزمة المستمرة في غزة، وعلى تقييم التحديات التي قد تعيق تدفق المعونات الإنسانية بفعالية إلى القطاع.

وشارك برايسون ريتشاردسون خلال زيارته في اجتماعات رئيسية مع الأطراف المعنية والمنظمات المؤثرة، وبوجه خاص اجتمع مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومع مسؤولين من وزارة الخارجية المصرية لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم البريطاني لمصر، واجتمع برايسون ريتشاردسون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، إيلينا بانوفا، لبحث أفضل السبل لتنسيق الجهود مع المملكة المتحدة.

زيارة لمستودع جمعية الهلال الأحمر

وقام برايسون ريتشاردسون كذلك بزيارة مستودع جمعية الهلال الأحمر المصري للمعونات الإنسانية في العريش، مع التركيز بشكل خاص على بحث السبل التي يمكن أن تواصل بها المملكة المتحدة التنسيق عن قرب مع الجمعية في جهودها الإنسانية المستمرة.