دعاء الفجر قصير.. كلمات تريح القلب وتذهب الكرب

دعاء الفجر قصير واحد من الأدعية التي يحرص عليها الكثير من العباد، لأن هذا التوقيت من الفجر يتسم بالسكون والهدوء والكثير من العباد يتمكن من أن يشعر بالأمان في هذا الوقت من الليل، والبعض يرى أن هذا التوقيت هو أكثر التوقيتات استجابة للدعاء.

دعاء الفجر قصير

أما عن دعاء الفجر قصير، فهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يستعين بها العبد، كما أشارت دار الإفتاء إحدى منشوراتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن هذا الوقت من الأوقات المستحب فيها الصلاة والدعاء نظرا لما تتسم به من هدوء وسكينة، وعلى العباد استغلال هذا الوقت ليخلوا بأنفسهم مع الله عز وجل.

وذكرت دار الإفتاء صيغا من دعاء الفجر قصير منها:

- اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت.

- اللهم بارك لنا فيما أعطيت

دعاء الفجر قصير المستحب

وفي فتواها عن دعاء الفجر قصير أوضحت دار الإفتاء أنه لا يوجد صيغة معينة لهذا الدعاء على العبد أن يلتزم بها في كل مرة يدعو، بل إن هناك أكثر من دعاء يمكن ترديده ضمن دعاء الفجر قصير، وعلى العبد حين يدعو أن يقول فقط ما يخطر في قلبه وباله، ويسأل الله أن يستجيب، وأشارت لوجود بعض الصيغ المستحبة لدعاء الفجر قصير ومن أبرزها:

- يا رب نسألك الفرج لكل مهموم

- يا رب نسالك الفرج بعد الكرب

- اللهم فرج الكرب عن كل مظلوم

- اللهم نسألك الفرج والشفاء لكل مريض ومكروب

- اللهم أسألك الرحمة والمغفرة