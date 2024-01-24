بالفيديو كونفرانس: «رسلان» يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة مياه المنيا

ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، اجتماع الجمعية العمومية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 30/6/2023.

استعراض جدول الأعمال و تقييم الأداء للشركة

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء لشركة مياه المنيا وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركة كافة الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات في إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023.

خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات

وأكد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا على أن الشركة وضعت خططا فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتحسين أداء الشركة على مستوى كافة القطاعات والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، وكذلك الاهتمام بجودة المياه المنتجة من المحطات، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والاهتمام بحل شكاوى المواطنين في أسرع وقت ممكن.