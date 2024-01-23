«الصرف الصحي» بالإسكندرية: نتجه لتوطين المنتج المحلي في البنية التحتية

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اتجاه الدولة للاعتماد علي الصناعة المحلية والتعاون مع الشركات المصرية للوصول إلى أفضل منتج يعتمد عليه في مشروعات البنية التحتية يحل محل المنتج الأجنبي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن ورشة عمل نظمتها شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، اليوم، تحت عنوان توطين الصناعة المحلية في مشروعات البنية التحتية وبحث الأسلوب الأمثل للتعامل مع الصرف الصناعي.

توطين الصناعة المحلية للاعتماد على المنتج المحلي

وأضاف أن توطين الصناعة المحلية للاعتماد على المنتج المحلي بمشروعات البنية التحتية ضمن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وأشار إلي ان الورشة تناقش أفضل سبل التعامل مع الصرف الصناعي وتوجيه كل المستثمرين للتعاون في هذا المجال، لما لذلك من أهمية في الحفاظ علي البيئة وهو من أهم أدوار شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وثمن المهند ناصر طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة للصرف الصحي بالشركة القابضة، دور الورشة في تبادل الخبرات والنقاش للوصول إلي حلول ورؤية موحدة للشركات التابعة في الموضوعات التي تناولتها الورشة والتي هي من الأولويات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا لتعلقها بالاستثمارات الوطنية سواء بالتعاون معها وتشجيعها أو توجيهها للحفاظ علي البيئة بما يضمن استمراريتها وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

مياه الإسكندرية: المكونات المحلية لا تقل كفاءة عن أي مكون أجنبي

وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى أن المكونات المحلية لا تقل كفاءة عن أي مكون أجنبي، والورشة الحالية تضع توضيح وتوحيد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية للمصنع المحلي من أهدافها لتعميق التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتاحة المحلية.

وقال المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أن الدولة تولي اهتماما واسعا نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا العالمية في مجال الصناعة لدعم مشروعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أوضح المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أن توطين الصناعة المحلية لتلبية احتياجات المشروعات الجارية حاليا بهدف دعم الصناعة المصرية وتقليل الواردات الاجنبية يسهم في الاقتصاد المصري بشكل كبير ويجب دعم تلك الخطوات الايجابية، والورشة الحالية تساهم في توحيد المتطلبات ومراجعة جودة المنتجات المحلية بما يساهم في انهاء مشروعات البنية التحتية بالجودة والكفاءة المطلوبة.

كما تم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية في استخدام مواد GRP بديلا للزهر في صناعة اغطية المطابق والشنايش الجديدة مما ساهم في تقليل ظاهرة سرقة المطابق الزهر، واستعراض تطوير منظومة مراقبة الصرف الصناعي بالإسكندرية والدور التي تقوم به الشركة للحفاظ علي البيئة من كافة الملوثات.