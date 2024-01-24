مراسل القاهرة الإخبارية: أبو جبل يتمتع بشعبية كبيرة في إفريقيا

قال أحمد فاروق مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ساحل العاج، إنّ أمس الثلاثاء كان هادئا على بعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2023»، لكنه كان مشتعلا على صعيد النتائج.

وأضاف فاروق خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم مقدمة برنامج «كان 2023»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: منذ دقائق، خرج المنتخب الجزائري متذيلا لمجموعته للبطولة الثانية على التوالي وسط غضب جماهيري وإعلامي كبير، ويبدو أن الجهاز الفني بقيادة جمال بلماضي سيعيش أوقاتا صعبة، وبخاصة أنه تعرض لانتقادات كثيرة من الإعلام الجزائري، وأعتقد أن خسارته من موريتانيا سيتسبب في حدوث أمر صعب للجهاز الفني.

وذكر، أن إصابة محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني تستدعي سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وبعد الإصابة حدث تواصل بين الجهاز الفني للمنتخب والنادي الأهلي وتم الاتفاق على السفر لإجراء جراحة بسبب إصابته بخلع في الكتف، حيث يستغرق الأمر شهر ونصف لعودة الكتف إلى مكانه، وشهر آخر للتأهيل، وبالتالي، فإن الشناوي لن يعود للملاعب قبل 3 أشهر وربما 4 أشهر.

وشدد، على أن هناك تحمس جماهيري كبير من الجماهير الإفريقية لمشاهدة أبو جبل، حيث إن شعبيته غير طبيعية في إفريقيا بسبب أدائه في البطولة السابقة بالكاميرون، حتى الإعلاميين والأوساط المرشحة لمقابلة مصر في دور الـ16 يخافون من مشاركة أبو جبل.