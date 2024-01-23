بعد إصابة الشناوي.. عبير فؤاد تكشف مفاجأة بشأن مصير محمد أبو جبل مع المنتخب

ضربة قوية تلقاها منتخب مصر، بغياب الحارس الأول محمد الشناوي عن المباريات المقبلة، إذ أثبتت الأشعة إصابته بخلع في الكتف، ليكون حارس مرمى نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، الحارس الأساسي للفراعنة في الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتكشف توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مفاجأة لأبو جبل مع المنتخب.

مفاجأة تنتظر محمد أبو جبل

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال تصريحات لـ«الوطن»: «أبو جبل أفضل حظًا خلال الفترة المقبلة من الشناوي، الشمس موجودة في برج الدلو اللي بينتمي ليه أبو جبل، هيكون عنده لياقة بدنية أفضل ونشاط أكتر وحضور، شايفة إن وجوده هيكون إضافة مهمة للمنتخب، هو أحيانا القمر في وضع معاكس حسب اليوم، لكن الفترة الجاية حلوة للدلو، ويوم الأحد حظه حلو، وكل مواليد الدلو عندهم نشاط وطاقة ولياقة بدنية، اللي منهم محمد عبد المنعم، وعمر مرموش، وأحمد حجازي».

القمر في وضع معاكس للشناوي

وأضافت «عبير» عن إصابة محمد الشناوي: «الإصابة لأن القمر كان في مواجهته، عامله مشاكل».

ومن المقرر أن يغيب الشناوي، عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد إصابته في الساعات الماضية في مباراة مصر وكاب فيردي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، والتأهل لنصف النهائي.