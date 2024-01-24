مجلس جامعة القاهرة يستحدث 4 جوائز جديدة قيمة الواحدة 100 ألف جنيه

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، في قاعة الاحتفالات الكبرى بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.

وصدّق مجلس الجامعة على قرارات اللجنة العليا فيما يتعلق بالمشروعات البحثية الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث اختارت اللجنة العليا نحو 30 مشروعًا بحثيا في إطار مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي أطلقه الدكتور محمد الخشت.

وأكد الدكتور الخشت أنّ الباب سيستمر مفتوحا لقبول المشروعات الجديدة التي تصب في القضايا القومية وقضايا التقدم، مشيدا بالتقدم المتميز للنواب وعمداء ووكلاء الكليات في انضباط الامتحانات وسرعة التعامل مع مختلف المواقف الناشئة، ودوره الأمن في تأمين الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول وفي ظل العدد الكبير للطلاب، موجّهًا بضرورة إعلان النتائج قريبًا وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

وناقش المجلس التطورات الأخيرة لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، والموقف المالي للمشروع، ومخرجات الاجتماعات المختلفة الأخيرة التي تم انعقادها بحضور رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة لتذليل العقبات والإسراع بتوصيل الصرف الصحي والكهرباء من خلال إجراء المقابلات مع المسؤولين الخارجين عن توصيل المرافق، وإرسال الخطابات الرسمية لتلك الجهات، باعتبار أنّ مشروع الإسكان هو إنجاز كبير لجامعة القاهرة بالنسبة لحجمه رغم الظروف الاقتصادية العالمية وإغلاقات جائحة كورونا؛ فهو مدينة سكنية ضخمة تضم 425 عمارة بإجمالي 5 آلاف شقة سكنية ويتولى تنفيذها شركة وادي النيل، وجرى التأكيد على أنّ الاستشاري العام يتسلم المراحل المنتهية كما أنّ شركة الكهرباء تراجع أعمال الشبكات تمهيدًا لبث الكهرباء بالمشروع.

وجرى التشديد على الانتهاء من عمليات البناء وأنّ المشروع لا يزال تحت التشطيبات في مرحلته الأخيرة، وأنّ بدء السكن به خلال شهور قليلة وستعلن لجنة الإسكان قريبا بعد دراسة كاملة وتفصيلية عن شهر السكن في العام الحالي.

كما وافق المجلس على تقديم 13 منحة لطلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة والمعاقين للإقامة بالمدن الجامعية، ووافق على استحداث جائزة بمسمى «الرواد» لأعضاء هيئة التدريس والمؤسسين بالجامعة ممن لهم دور بارز في التخصصات العلمية والتعليمية والمجتمعية على المستويين المحلي والدولي، بإجمالي 4 جوائز في مجالات العلوم الأساسية، والطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين كلية الهندسة وجامعة بولونيا بإيطاليا، في برنامج التعدين والهندسة الجيولوجية «قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات»، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة ومدرسة IFP بفرنسا.

كما وافق المجلس على إنشاء برنامج دبلوم أكاديمي متخصص في «الآثار البحرية والتنقيب عن الآثار المغمورة بالمياه» بكلية الآثار بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء دبلومة مهنية بمسمى «التغيرات المناعية» بقسم بيولوجيا الأورام تخصص دقيق «فيروسات ومناعة» بالمعهد القومي للأورام اعتبارًا من العام الجامعي 2023-2024.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج الدراسات الكورية وثقافتها بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب لمرحلة الليسانس، بعد إجراء التعديلات المطلوبة التي أقرتها لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء برنامج الدبلوم المهني «دراسات المرأة والتنمية المستدامة» بنظام التعليم المدمج بقسم الاجتماع بكلية الآداب.

كما وافق المجلس على عدد من المنح الدراسية الجزئية والكلية لـ23 دبلومة مهنية بكلية طب قصر العيني، ووافق المجلس أيضًا على دعم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» بـ5 ملايين جنيه.