«الشيوخ» يهنئ وزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة: نقدر عطاء أبناء الوطن

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

تهنئة مجلس الشيوخ

وقال عبدالرازق: «يسرني أن أبعث لكم بأرق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى 72 لعيد الشرطة، يوم جاد أبطالها بأرواحهم فداء للوطن ومقدراتهم فخلدهم التاريخ المصري المعاصر ليكون ذلك اليوم عيدا للشرطة المصرية يحتفي به المصريون مقدرين عطاء أبنائها وأعينهم في سبيل أمن هذا الوطن».

وتابع: «كانت وستظل الشرطة المصرية المفعمة بالوطنية قادرة عن الزود عن الوطن وشعبه، وقد كشف العقد الماضي قدرة الشرطة المصرية على تنفيذ كافة المهام المنوطة بها حتى أجتث الارهاب من ربوع الوطن، أتمنى لكم التوفيق والسداد في مهامكم الوطنية وكل عام وأنتم بكل الخير».