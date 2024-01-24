هل غدا الخميس إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص؟

أجاب قرار صادر عن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل حسن شحاتة، عن سؤال هل غدًا الخميس إجازة رسمية بالنسبة لكل من موظفي القطاعين الحكومي والخاص؟

هل غدا الخميس إجازة رسمية؟

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الإجابة عن سؤال هل غدًا الخميس إجازة رسمية؟ وذلك حسب القرارات الصادرة عن مجلس الوزارء ووزارة العمل.

إجازة مدفوعة الأجر لموظفي القطاعين الخاص والحكومي

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أن غدًا الخميس إجازة رسمية لكل من موظفي القطاعين الحكومي والخاص مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير.

وجاء في نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024، أن يوم الخميس 25 من يناير الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين في المصالح الحكومية، الوزارات، الهيئات العام، شركات قطاع الأعمال، وشركات القطاع الخاص، ووحدات الإدارة المحلية بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير.