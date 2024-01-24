«تعليم الجيزة» تحقق في تداول أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

تداولت صفحات الغش عبر «تليجرام» أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الشهادة الإعدادية بالجيزة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي انطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين.

تداول أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

وأكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ غرفة العمليات تتبع الأسئلة المتداولة لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، والتحقق منها ومن صحتها وأنها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان الامتحانية .

وأضاف المصدر، أنَّه لا تهاون مع الغشاشين وفي حالة التأكد من صحة أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية، سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن تصوير ورقة الأسئلة ونشرها علي جروبات الغش وتطبيق قانون مكافحة الغش علي الغشاشين والذي يصل فيه للحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

عمليات التعليم

ومن جهته، أكّدت المديريات التعليمية أن غرفة العمليات انعقدت منذ صباح اليوم لمتابعة وصول ورق الأسئلة للطلاب باللجان الامتحانية في موعدها المحدد ، وأن الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون أو عوائق تعيق بالعملية الامتحانية، مبينة أنَّ هناك توجهيات بمنع دخول التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية مع الطلاب باللجان الامتحانية، واتخاذ كل الإجراءات ضد الطلاب المخالفين للقرارات.