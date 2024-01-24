«التعليم» تحقق في تداول أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية

زعمت جروبات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي، تداول أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين.

تداول أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، رصدت جميع الصور المتداولة عبر جروبات الغش، لامتحان اللغة الإنجليزية، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي الآن في لجان الامتحانات والذي قيل أن نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب باللجان الامتحانية.

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال تحقق غرفة التعليم من صحة الأسئلة المتداولة المزعومة لامتحان اللغة الإنجليزية، سيتمّ ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لقانون الإخلال بالامتحانات.

وفي هذا السياق، يختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي بداية من غداً 25 يناير وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.