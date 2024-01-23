تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قريبًا رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 الصف الرابع والخامس الابتدائي، بالاسم ورقم الجلوس وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 الصف الرابع والخامس الابتدائي

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 الصف الرابع والخامس الابتدائي بعد الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وستعلن المدارس نتائج الطلاب وسيتمكنوا من الحصول عليها من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 الصف الرابع والخامس الابتدائي، بعد أن يتم اعتمادها.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي بعد الدخول على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ وإتباع عدد من الخطوات سنقوم بتوضيحها في السطور التالية.

1- يقوم الطالب أو ولي الأمر بالخول على البوابة الخاصة بنتائج التعليم الأساسي عبر الرابط الآتي: https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages.

2- يتم الضغط على أيقونة الاستعلام الخاصة بالنتائج ويحدد كل طالب الصف الخاص به سواء الرابع أو الخامس الابتدائي.

3- يُسجل كافة البيانات الخاصة به ويُدخل رقم الجلوس وبعدها على كلمة استعلم.

4- بعد إتباع الخطوات السابقة ستظهر نتيجة الطالب.