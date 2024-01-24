محطة الضبعة النووية.. خطوة مصرية طموحة لمستقبل طاقة نظيف ومستدام

ذكر تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنَّ محطة الضبعة النووية تدخل ضمن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تعكس التزام الدولة المصرية تجاه توفير قطاع طاقة نظيف ومستدام، من خلال تنويع مصادر الطاقة، إذ بلغت نسبة الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية حوالي 20% في بداية العام الماضي والمستهدف حوالي 37% بحلول عام 2030، والعمل على الوصول إلى نسبة حوالي 42% وذلك بحلول عام 2035.

خفض 14 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا

وأضاف التقرير، أنَّ المحطة تسهم في خفض 14 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا، مما تعادل حوالي عوادم 3 ملايين سيارة، والجدير بالذكر أن حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وصل إلى حوالي 32 مليار طن سنويا، ومن المتوقع أن تتحاور حوالي 34 مليار طن سنويا بحلول عام 2030.

وأشار التقرير، إلى أنَّ المشروع يُمثل في الأساس أهمية كبيرة للغاية لعدة اعتبارات، حيث يعد المشروع استكمالا للتعاون الوثيق بين القاهرة وموسكو في عدة مجالات، خاصة وأن التعاون بين البلدين تعاون تاريخي بدأ منذ فترات سابقة إبان إنشاء السد العالي ويعود هذا التعاون حاليًا من خلال مشروع ضخم للغاية، وهو مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء.