محطة الضبعة النووية.. مفاعلات جيل ثالث وتكنولوجيا آمنة وموثوقة

ذكر تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ التكنولوجيا المستخدمة في بناء المحطة النووية في الضبعة تنتمي لنوعية مفاعلات الجيل الثالث، إذ جاء عامل الأمان والموثوقية من أهم عوامل المفاضلة لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة، إذ تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعيـة مفاعلات الجيل الثالث المطور، التي تتطابق تمامًا مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اختيار مشروع الضبعة النووي كأحد أفضل ثلاث مشاريع

وأشار التقرير، إلى أنَّه منذ إطلاق إشارة بدء المشروع النووي لتوليد الكهرباء في 11 ديسمبر 2017 برعاية القيادة السياسية في البلدين المصري والروسي لم تتهاون هيئة المحطات النووية في تنفيذ الالتزامات الخاصة بتنفيذ المشروع وهو ما أدى بدورة إلى اختيار مشروع الضبعة النووي كأحد أفضل 3 مشاريع من حيث البدء والانطلاقة على مسـتوى العالم وحصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.