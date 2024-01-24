برلمانية: محطة الضبعة انعكاس صريح لقوة العلاقات بين مصر وروسيا

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن بدء عملية الصبة الخرسانية بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يأتي انعكاسا للعلاقات القوية بين مصر وروسيا.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن صب الخرسانة بالوحدة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية يسمح لمصر بالبدء في المرحلة التالية لكل الوحدات النووية للأغراض السلمية لدخوله مرحلة التشغيل، ومصر ستحقق مكاسب كبيرة في مجال الطاقة.

تدشين محطة الضبعة النووية

وقالت إنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم بعام واحد، نجحت الدولة المصرية في التوقيع على اتفاقية مبدئية مع روسيا لتدشين محطة الضبعة النووية للاستخدامات السلمية، قبل أن يتم التوقيع النهائي عام 2017 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة، مؤكدة أن العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية، ومحطة الضبعة تتويج لتلك العلاقات المستمرة.

الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية

وأكدت «نبيه»، أن مخطط إنشاء محطة الضبعة لإنتاج الطاقة يعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية في تنويع مصادر الطاقة، إلى لافتة أن العالم أجمع يمر بأزمة في الطاقة وهذا يلزمه عدم الاعتماد على مصدر واحد بل تنويع مصادر الطاقة.

وبدأت أمس الثلاثاء، أعمال صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية في مصر بمشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين عبر اتصال بالفيديو.