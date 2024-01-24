زوجة الشهيد حمادة الساكت: نشكر الرئيس على تكريم أبناء الوطن

قالت مها عبدالكريم، زوجة الشهيد أمين شرطة حمادة الساكت شهيد كمين أبيس، إنّه زوجها استشهد في 20 يناير 2021، أثناء تصدي قوات الشرطة بكمين أبيس لبعض الخارجين عن القانون، موضحة أنّ الشهيد كان يتمتع بالخلق الحسن والتفاني في العمل، قائلة: «ربنا اصطفاه ورزقه الشهادة ودي فخر نفتخر بيها مدى الحياة».

وأوضحت «الساكت» خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72 الذي يقام في أكاديمية الشرطة، المُذاع عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنّ أولادي يفتخرون دائما بشهادة والدهم أمام الجميع، مضيفة أنّ وزارة الداخلية تقدم لنا الدعم دائما، ولم يكن هناك تقصير من ناحيتهم.

ووجّهت «الساكت» الشكر للرئيس السيسي، لتكريم زوجي الشهيد حمادة الساكت: «هذه اللحظة من الأشياء العظيمة وامتنان من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصر كلها لزوجي الشهيد».