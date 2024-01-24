دخل في غيبوبة لـ8 أيام قبل وفاته.. 13 معلومة عن التيك توكر منتظر علي

اشتهر على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقدم محتوى هادف على المنصات المختلفة وخاصة «تيك توك»، ليلقب البعض اليتك توكر منتظر العلي بالشخصية الملهمة، ليرحل في هدوء عقب دخوله في غيبوبة استمرت لـ8 أيام، ما تسبب في حالة صدمة لمتابعيه الذين تخطى عددهم المليون متابع.

تفاصيل وفاة التيك توكر منتظر علي

أصدقاء التيك توكر منتظر علي، كشفوا عن اللحظات الأخيرة في حياته بعد دخوله في غيبوبة لمدة 8 أيام، مؤكدين في تصريحات متلفزة لقنوات عراقية، أنه أجرى عدة جراحات في المريء وبعدها دخل في غيبوبة حتى إعلان وفاته، من بينهم صديقه مشهور الفهد الذي قال: «علي عانى ظروفا صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة، وجسده تحمل وصبر وكان على سرير المرض بيعمل فيديوهات توعية للناس بضرورة الصبر على ما يصيبهم».

«مشهور» أكد أن التيك توكر منتظر علي، ودع زوجته وأطفاله وداعا حزينا قبل إجرائه عدة عمليات فاشلة: «كان حاسس إنه مش هيرجع، وكأنه كان بيودع الكل، ترك أطفاله الـ3 ورحل ، وأبكى قلوبنا وقلوب متابعيه».

من هو التيك توكر منتظر علي؟

وتقدم «الوطن»، معلومات عن التيك توكر منتظر علي، الذي رحل وأبكى الملايين، وخاصة في آخر ظهور له من على سرير المرض وهي كالتالي:

- اسمه منتظر علي الشمري

- عراقي الجنسية

- يبلغ من العمر 30 سنة

- متزوج ولديه 3 أطفال.

- هو العائل الوحيد لأسرته.

- مقدم محتوى على منصة التيك توك

- لديه أكثر من مليون متابع على التيك توك

- اشتهر التيك توكر منتظر علي بكونه واحدا من الأسماء اللامعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

- يتميز بتقديم المحتوى الجذاب بأسلوبه الخاص والمتميز.

- عانى من المرض لأكثر من ثلاثة أشهر.

- تدهورت حالته الصحية مؤخرا.

- تحدث عن ضرورة التحلي بالصبر في آخر مقطع فيديو له.

- طالب الجميع بالدعاء والصلاة من أجله.