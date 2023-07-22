التيك توكر نويل يرقص مع الجمهور بحفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة

شهدت حفل تامر حسني، المقامة على هامش مهرجان العلمين الجديدة 2023، نزول التيك توكر الألماني نويل روبنسون إلى ساحة الجمهور وحرص على الرقص معهم.

والتف عدد كبير من الجمهور حول نويل للرقص معه والتقاط الصور التذكارية.

تامر حسني دخل للحفل على أغنية هرمون السعادة

بينما دخل تامر حسني حفلته بمهرجان العلمين، وهو طائر في الهواء، على نغمات أغنية «هرمون السعادة»، وحرص على الرقص مع الجمهور.

وقال تامر حسني: «أنا أتشرف إنه تم اختياري لإحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين، وأتمنى أن نحافظ عليه ويستمر لتجميع نجوم مصر والوطن العربي».

وكان تامر حسني نشر صور من بروفات الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وعلق عليها:"من تحضيرات امس استعداداً لحفل اليوم بالعلمين مستن…