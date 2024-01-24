عيد الشرطة 2024.. «الداخلية» تكشف عن نجاحات كبيرة في العملية الشاملة «سيناء 2018»

كشفت وزارة الداخلية عن أبرز ما حققته في العملية الشاملة سيناء 2018، تزامنا مع احتفالاتها بعيد الشرطة الـ72، حيث ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ أﻓﺮع اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎل ووﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء ودﻟﺘﺎ ﻣﺼﺮ واﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻏﺮب وادي اﻟﻨﻴﻞ، ﺑﺨﻄﺔ أﻣﻨﻴﺔ ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ما يلي.

- ﻣﺪاﻫﻤﺔ اﻷوﻛﺎر وﻣﺨﺎزن اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﺪاﺋﻴﺔ أو اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻘﻮات.

- ﺗﺸﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻜﻤﺎﺋﻦ اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺒﺎري واﻟﻤﻌﺪﻳﺎت ﺷﺮق اﻟﻘﻨﺎة ﺑﻐﺮض ﻗﻄﻊ ﺧﻄﻮط اﻹﻣﺪاد وﻃﺮق ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺴﻼح ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

- ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻤﺸﻴﻄﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎل ووﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ، وﻣﻨﻊ ﺗﺴﻠﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻬﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪروب اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ.

- ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪاﻫﻤﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى مﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺒﺆر اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.

- ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻓﺤﺺ الأوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ واﺳﺘﺼﺪار ﺑﻄﺎﻗﺎت رﻗﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻷﺑﻨﺎء ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء.

- ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ في ﺴﻴﻨﺎء ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وﺿﺒﻂ اﻷﺳﻮاق واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.