مسرحية قد المسؤولية في عيد الشرطة الـ72.. مشاهد بطولية في معركة الإسماعيلية

نجوم كبار ووجوه شابة، شاركوا في مسرحية قد المسؤولية احتفالا بعيد الشرطة الـ72، والتي أنتجتها وزارة الداخلية، لتجسد من خلالها تضحيات رجال الشرطة المخلصين من أجل الوطن منذ عشرات السنين، كان أول هؤلاء الفنانين الممثل القدير أحمد بدير، الذي يجسد دور أب يبحث عن تاريخ معركة الإسماعيلية، ليرويها قائلا: «الشرطة المصرية كانت في خط المواجهة الأول، وأظهرت في الفترة دي بطولات نادرة».

مسرحية قد المسؤولية في عيد الشرطة الـ72

«عبدالفتاح غنيم، ضابط شرطة القنطرة البيضا»، كان من بين الأشخاص الذين ضحوا من أجل الوطن، قصة هذا الشاب، وفق ما جاء في نص المسرحية: «كان بيمد الفدائيين بالأسلحة، وبيخزنها عشان يبعتها لأفراد الجيش لمواجهة العدو من غير خوف أو تردد»، لكن الضابط استشهد على يد أفراد العدو، وبجانب ذلك احتوت المسرحية على قصص البطولات النادرة، التي شاركت بمعركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952.

فيديو مدته 16 دقيقة، نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مسرحية قد المسؤولية في عيد الشرطة الـ72، جسد خلاله الفنانون أدوار أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءا للوطن، عام 1952 في معركة الإسماعيلية، وتعليقا على ذلك قال الممثل طارق صبري: «كان نفسي أكون في خضم المعركة وأحارب لأجل البلد».

أبطال مسرحية «قد المسؤولية» في عيد الشرطة الـ72

وتتناول المسرحية قصة 3 ضباط طلبوا نقلهم من القاهرة إلى الإسماعيلة، وهم صلاح ذو الفقار، مصطفى رفعت، صلاح الدسوقي، للمشاركة في معركة الإسماعيلية، فضلا عن قصة الضابط نظير دميان، الذي رصد الاحتلال البريطاني مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، ليقتل على يد القائد البريطاني البريجادير إكسهام بمنطقة القناة، وتتحول قصته إلى ملحمة بطولية.