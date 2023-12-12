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انتخابات المصريين بالداخل

التنسيقية تشكر المصريين على المشاركة في الانتخابات: «كنتم قد المسؤولية»

كتب:

إسراء سليمان
10:42 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لجموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، مؤكدة أن المشاركة الكبيرة تعكس وعي المواطن الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ الأمن القومي المصري.

وأكدت التنسيقية أن المصريين دائمًا يثبتون أنهم على قدر المسؤولية، ويدركون حجم التحديات والمخاطر، ويؤمنون بالوطن إيمانًا كاملًا، وأن كثافة التصويت التي استمرت لثلاث أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة وفاقت كل توقع.

وثمنت التنسيقية وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، واختتمت: «شكرًا كنتم قد المسؤولية».

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.