رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يصافح الفنانة سميحة أيوب: سعيد بوجودكم (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
11:51 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
الرئيس السيسي يصافح الفنانة« سميحة أيوب»: أهلا وسهلا بيكي «فيديو»

الرئيس السيسي يصافح الفنانة« سميحة أيوب»: أهلا وسهلا بيكي «فيديو»

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للمشاركين في الفيلم التسجيلي عن بطولات رجال الشرطة، خلال احتفالية عيد الشرطة 72، قائلًا: «سعيد جدًا بكم جميعًا».

كما وجّه الرئيس السيسي، كلمه للفنانة سميحة أيوب، قائلًا: «أهلا وسهلًا بيكي»، لترد الفنانة سميحة أيوب «أهلًا وسهلًا جدًا، أنا كان عندي أمنية إني أشوف سيادتك وجها لوجه، وربنا حقق لي الأمنية دي».

وقال الرئيس السيسي، «أنا عندي أمنية إنّي أسلم عليكي».

اقرأ المزيد:

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ : التحية والتقدير لأبطال الشرطة فى عيدهم الـ72 ..لا ننسى أبدا الشهداء الأبرار فداء مصر والمصريين.. وتحية واجبة للرئيس السيسي قائد المسيرة فى أصعب الأ

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات الشرطة

بعد قليل.. انطلاق احتفالية عيد الشرطة الـ 72 بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

الرئيس السيسي يضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الرئيس السيسي يصل إلى مقر الاحتفال بعيد الشرطة الـ72
بقلم منتصر سليمان