الرئيس السيسي يصافح الفنانة سميحة أيوب: سعيد بوجودكم (فيديو)

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للمشاركين في الفيلم التسجيلي عن بطولات رجال الشرطة، خلال احتفالية عيد الشرطة 72، قائلًا: «سعيد جدًا بكم جميعًا».

كما وجّه الرئيس السيسي، كلمه للفنانة سميحة أيوب، قائلًا: «أهلا وسهلًا بيكي»، لترد الفنانة سميحة أيوب «أهلًا وسهلًا جدًا، أنا كان عندي أمنية إني أشوف سيادتك وجها لوجه، وربنا حقق لي الأمنية دي».

وقال الرئيس السيسي، «أنا عندي أمنية إنّي أسلم عليكي».