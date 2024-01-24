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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات الشرطة

كتب:

منتصر سليمان
11:20 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
جانب من الفيلم التسجيلي

جانب من الفيلم التسجيلي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن تضحيات رجال الشرطة، خلال حضور حفل عيد الشرطة 72 بمقر أكاديمية الشرطة.

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بقلم منتصر سليمان