الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات الشرطة كتب: منتصر سليمان 11:20 ص | الأربعاء 24 يناير 2024 جانب من الفيلم التسجيلي شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن تضحيات رجال الشرطة، خلال حضور حفل عيد الشرطة 72 بمقر أكاديمية الشرطة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عيد الشرطة 2024.. «الداخلية» تكشف عن نجاحات كبيرة في العملية الشاملة «سيناء 2018» عيد الشرطة 2024.. «الداخلية» تجفف منابع اﻹرﻫﺎب وتضبط ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ العمل الأمني بعد قليل.. انطلاق احتفالية عيد الشرطة الـ 72 بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر) «رياضة السويس» تنظم ماراثون مشي بمناسبة عيد الشرطة الـ72 وذكرى ثورة يناير «الداخلية» تطرح مسرحية «هنا مصر» تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة (فيديو) عيد الشرطة اكاديمية الشرطة كلية الشرطة السيسي بقلم منتصر سليمان