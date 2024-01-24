«التعليم» توجه المديريات بالاجتماع لتنفيذ منهجية الجدارات بالمدارس التجارية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هام للمديريات التعليمية، بأنّه سيتم عقد اجتماع المكتب الفني الثاني للمواد التجارية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك يوم 30 يناير ولمدة يومين، مؤكّدة ضرورة التنبيه على موجهي عموم المواد التجارية والمواد القانونية والحاسب الآلي بضرورة حضور هذا الاجتماع كل فيما يخصه وعدم التخلف للأهمية وفي حالة عدم وجود موجه عام يكلف الموجه الأول.

إحصائية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، «يجب إحضار خطاب مأمورية من المديرية معتمد باسم المكلف بالمأمورية ووظيفته، واحضار إحصائية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات تشتمل على عدد الطلبة بكل مهنة بالصف الأول والثاني والثالث الثانوي (ورقي - ملف Excel).

وتابعت الوزارة، أنَّه يتم عمل كشف بهيئة التوجيه الفني للمجموعات التجارية والحاسب الآلي والقانونية بالمحافظة يشمل: (الاسم - الوظيفة - التخصص - رقم تليفون الواتس - الرقم القومي) ( ورقي - ملف Excel ) وعمل كشف بأسماء المحققين الداخليين والخارجيين بالمحافظة (ورقي - ملف Excel).

وأشارت إلى أنَّه في حالة وجود عجز في أعداد المحققين من الموجهين يجوز التصعيد من المدارس المطبق بها منهجية الجدارات من المرحلة الأولى والثانية، وعمل كشف بمقيمين البرامج (صف أول صف ثاني - صف ثالث ) بكل مدرسة مطبق بها أو المستهدفة لتطبيق منهجية الجدارات بالمحافظة (ورقي + ملف Excel).