توزيع درجات امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي

اختتم طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، بـ امتحان الفيزياء، الذي بدأ في الثامنة والنصف صباحا واستمر لمدة ساعة ونصف وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا.

امتحان مادة الفيزياء لـ الصف الأول الثانوي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انعقاد غرفة عمليات صباح اليوم للتأكد من سير الامتحانات دون أي عوائق أو مشكلات، والاطمئنان على دخول الطلاب لمنصة الامتحانات دون أي مشكلات ووضوح ورقة الأسئلة ومستوى الامتحان في ظل مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، ومنع دخول الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان سواء للطلبة أو الملاحظين أو أي من العاملين داخل اللجان حتى ولو كان مغلقا.

توزيع درجات امتحان مادة الفيزياء

وأوضح المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل توزيع درجات امتحان مادة الفيزياء لـ الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، مشيرا إلى أن مجموع مادة الفيزياء (20 درجة) مقسمة إلى «14 درجة للأسئلة الإلكترونية، 2 للأسئلة الورقية، و2 للاختبار الشهري، ودرجتان للالتزام والسلوك».