تحذير من تجدد سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم.. والمحافظة تستعد

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تداعيات النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

في نفس السياق، حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية المواطنين من تجدد سقوط الأمطار الغزيرة خلال الساعة المقبلة وبالتحديد بعد غروب شمس اليوم، نتيجة السحب المنخفضة التي تغطي الإسكندرية، مشيرين إلى عدم الانخداع بالاعتدال المؤقت بعد توقف الأمطار منذ الصباح وحتى الظهيرة.

تحذيرات بسبب نوة الغطاس

وطالبت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية المواطنين باستمرار ارتداء ملابس مضادة للأمطار على أن تكون ملابس ثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة الحالية حيث ستصل درجة الحرارة ليلا إلى 11 درجة مئوية، تزامنا مع نوة الغطاس بالإسكندرية الحالية.

مواعيد سقوط الأمطار اليوم على الإسكندرية

وأشاروا إلى أن مواعيد سقوط الأمطار اليوم على الإسكندرية ستكون بعد الرابعة من مساء اليوم وتستمر على فترات متقطعة طوال ليلة اليوم على أن تزداد أكثر فجرا.

التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

وأكدت الغرفة على تعامل رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالإسكندرية، مع الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية فجر اليوم وحتى الصباح وذلك من خلال رصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين تزامنا مع الامتحانات الحالية.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وتبع ذلك استمرار رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية

كما أن الأجهزة التنفيذية تنفذ عدد من الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة التي تعد أكثر الأماكن تعرضا لسقوط الأمطار اليوم.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

كما يجرى التعامل مع الشكاوي على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.