محافظ الإسكندرية: الاستجابة لـ99% من شكاوى المواطنين عبر مبادرة «صوتك مسموع»

تلقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقريرا عن أبرز أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنين وأهم مستجدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التي تحظى بمتابعة دورية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مبادرة «صوتك مسموع» على مستوى المحافظة خلال عام 2023، في إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة وجود آلية مستمرة للتواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم، والاستجابة السريعة لحلها والتي بلغت نسبة الاستجابة قرابة 99%.

مبادرة «صوتك مسموع»

وأشاد محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين برئاسة داليا المالكي في عمليات المبادرة التي تتمثل في التالي:

- رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين.

- التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية.

- حل هذه الشكاوى في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك بعد إرسال كل من وزارة التنمية المحلية مبادرة «صوتك مسموع»، وإدارة منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خطابات شكر لمحافظة الإسكندرية لارتفاع معدلات إنجاز الشكاوى للمواطنين خلال السنوات الماضية.

إحصائيات التعامل مع شكاوى مواطني الإسكندرية

يذكر، أن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة خلال عام 2023 قد تلقت 27010 ألف شكوى وذلك بنسبة إنجاز 98.53 % ليصل إجمالي الشكاوى التي تم التعامل معها منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء منذ عام 2017 حتى عام 2023 إلى أكثر من 107438 ألف شكوى، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 99٪.

وفيما يخص مبادرة «صوتك مسموع»، التابعة لوزارة التنمية المحلية فقد تم التعامل مع 2690شكوى بنسبة إنجاز 81٪.