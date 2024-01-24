«التعليم» في ختام ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية: لم نرصد أي مشاكل

أكّدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنَّ طلاب الشهادة الإعدادية أدوا اليوم الأربعاء 24 يناير امتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحاً وحتي الحادية عشر ظهراً حيث تتابع غرفة العمليات منذ فجر اليوم ختام سير اللجان الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية.

وتولى أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، متابعة غرفة العمليات داخل ديوان المديرية بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية وياسر أنس مدير عام التعليم العام وأعضاء الغرفة وتأكد من وضوح الطباعة في الورقة الامتحانية وعدم وجود أي مشاكل في الامتحان.

الأسئلة سهلة الصياغة فنياً ولغويا

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، أن ورقة امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاءت في صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنياً ولغويا وشملت جميع دروس المنهج المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة. وتنوعت الأسئلة بين الموضوعي والمقالي.