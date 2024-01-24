تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 للمتفوقين

وجهت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعين شمس، تعليمات مهمة بشأن استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024، والمقرر أن تبدأ في يونيو المقبل وفقا للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الأوراق المطلوبة 31 يناير الجاري.

استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023 /2024 يكون في أي فرع من مكاتب البريد المصري بموجب الرقم القومي للطالب، وتصوير الإيصال 2 صورة واضحة، ويسلم الأصل للمدرسة مع الصور.

ويجرى دفع تأمين التابلت في أي فرع من مكاتب البريد المصري بموجب الرقم القومي للطالب، وتصوير الإيصال 2 نسخة واضحة، ويسلم الأصل مع الصور.

يتم دفع الرسوم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وهي 210 جنيهات في أي مكتب من مكاتب البريد المصري مع تصوير الإيصال نسختين واضحتين، ويسلم الأصل مع الصور.

مطلوب شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بها الرقم الثلاثي الخاص بالطالب (التجنيد) تصدر من السجل المدني التابع له الطالب وتصور صورتين واضحتين.

مطلوب 6 صور شخصية حديثة للطالب (خلفية بيضاء) مقاس 6X4 مكتوب في أسفلها في الجزء الأبيض أسفل الصورة اسم الطالب رباعي مطابق لشهادة الميلاد الكمبيوتر.

- مطلوب طابع بقيمة 10 جنيهات من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من مكاتب البريد المصري.

- فايل بلاستيكي شفاف كبسولة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

يذكر أنه جرى تفعيل موقع الوزارة الخاص باستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، ويقوم الطالب بتسجيل بياناته الشخصية كاملة وكتابة المواد الدراسية والشعبة دون أي أخطاء مع تحميل ورفع الصورة الشخصية في الاستمارة الإلكترونية تكون مطابقة للصورة مقاس 6X4 التي جهزها الطالب سابقا دون أي تغيير، ويطبع الطالب الاستمارة الإلكترونية وبطاقة تحقيق الشخصية وإقرار الطالب بعدم استخدام المحمول (ألوان)، ولن تقبل الاستمارة الإلكترونية ومشتملاتها مطبوعة أبيض وأسود على الإطلاق.

- الطالب الذي لم يستخرج البطاقة الشخصية الخاصة به حتى الآن، عليه استخراجها في أسرع وقت ممكن، ومطلوب 2 نسخة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- مطلوب 2 صورة من بطاقة الرقم القومي (لولي الأمر/الأب) للطالب تكون سارية ولن تقبل منتهية الصلاحية.

- إذا وجد الطالب أثناء تسجيل الاستمارة الالكترونية ومشتملاتها أي أخطاء في البيانات الأساسية عليه مراجعة قسم الحكومة الإلكترونية بالمدرسة.