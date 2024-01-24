إسرائيل مهددة وغزة تتحول لأنقاض في اليوم الـ110 من الحرب.. هل تقترب النهاية؟

حادث مفجع شهدته مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الأربعاء تحطمت على إثره طائرة نقل عسكرية روسية كشف أنها من طراز «إيل-76».

لحظة تحطم طائرة الأسرى

وفي تفاصيل

BREAKING: Russian military plane crashes in Belgorod region, many feared dead pic.twitter.com/NBqA8xXjll — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 24, 2024

الحادث

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنَّ حادث أصاب طائرة نقل عسكرية، مع تحديد تاريخ الحادث بانه وقع اليوم الموافق 24 يناير الجاري، في نحو الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، إذ تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز «إيل-76» في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

الطائرة كانت تحمل 65 جنديا أوكرانيا من أسرى الحرب

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنَّ الطائرة كانت تحمل على متنها 65 جنديًا أوكرانيا تمّ أسرهم على يد القوات المسلحة الأوكرانية، وكان من المقرر نقلهم إلى منطقة بيلغورود الروسية وكان برفقة أسرى الحرب 6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين روسيين.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنَّ فريق تحقيق وعمال طوارئ قاموا بالتوجه إلى موقع الحادث من أجل التحقيق في أسباب الحادث الذي تحول إلى كارثة.