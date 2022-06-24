ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية روسية لـ4 أشخاص

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز «إيل-76» أثناء تنفيذها رحلة تدريبية في مقاطعة ريازان، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص من أفراد الطاقم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إنه أثناء رحلة التدريب بدون شحن قرر طاقم الطائرة الهبوط الاضطراري بسبب عطل في المحرك، مشيرة إلى تحطم الطائرة جزئيا عند هبوطها على الأرض.

«نوفوستي»:الحادث وقع بالقرب من مساكن بجانب سهول نهر بليتيونكا

وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم نقل أعضاء الطاقم المصابين إلى المستشفى، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن، فما قالت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن الحادث وقع بالقرب من مساكن في حقول إلى جانب سهول نهر بليتيونكا.

وفي وقت لاحق، أشارت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، نقلا عن مصدر، إلى مقتل 4 أشخاص من أفراد الطاقم في الحادث، مضيفة أنه حسب المعلومات الأولية هناك 5 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

الطائرة كانت في طريقها إلى بيلجورود

فيما أشارت تقارير، إلى أن الطائرة كانت في طريقها من مدينة أورينبورج في جبال الأورال إلى بيلجورود على الحدود الأوكرانية.

وفي 24 فبراير الماضي، تحطمت طائرة «أن-26» تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة «فورونيج» ومصرع طاقمها، وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية، إن الطائرة تحطمت خلال رحلة روتينية لنقل معدات عسكرية، وقتل طاقمها.

وأشارت المنطقة العسكرية الغربية، إلى أن وفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الحادث خلل فني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.