«فى رحلة تجريبية».. تحطم طائرة نقل عسكرية روسية خارج موسكو

أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، بتحطم نموذج أولى لطائرة نقل عسكرية روسية أثناء قيامها برحلة تجريبية خارج موسكو اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وكالات أنباء نقلًا عن شركة «يونايتد إيركرافت كوربوريش»، الروسية المصنعة للطائرة.

وأوضحت الوكالة: «تحطمت طائرة النقل العسكرية الخفيفة الجديدة، وهي من طراز (آي إل -112 في)، في منطقة غابات بينما كانت في طريقها للهبوط بمطار كوبينكا العسكري الذي يبعد حوالي 45 كيلومترًا غربي موسكو بحسب ما أوضحه المتحدث باسم «يونايتد إيركرافت كوربوريش» لوكالة تاس للأنباء.

وأضافت وكالة أنباء إنترفاكس، نقلاً عن مصدر مطلع على الحادث: «أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة، ويخشى مقتلهم».

فيما نشرت وكالة «بازا»، الإخبارية عبر الإنترنت مقطع فيديو على قناتها لتطبيق المراسلة «تيليجرام» لطائرة اصطدمت بغابات بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها.