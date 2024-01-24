وزير الداخلية يشكر الرئيس السيسي: بذلتم الجهد والعزم لتحيا مصر عزيزة صامدة

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حضوره احتفالية عيد الشرطة في الذكرى 72 لمعركة الإسماعيلية المجيدة، قائلًا: «نستعيد مشاهد يوم خالد بضمير الأمة المصرية حين وقف رجال الشرطة ليخوضوا واحدة من أشرف المعارك ترسيخًا لتلاحمهم وتكاتفهم للشعب المصري، ليسطر التاريخ كيف كان تضحيات رجال الشرطة تعبيرًا عن عطاء وطني صادق ممتد عبر العصور إلى اليوم».

وأضاف وزير الداخلية، خلال حفل عيد الشرطة المقام في مقر أكاديمية الشرطة: «تجسد مراحل النضال الوطني مسيرة شعب عريق يدافع كعهده عن رفعة بلاده، تلك المسيرة التي وصلتموها أيها الرئيس، وبذلتم ومازلتم الجهد والعزم لمواجهة التحديات وإعادة البناء، لتحيا مصر عزيزة كريمة صامدة في مواجهة المؤامرات والأطماع فكانت ثقة الشعب واختياره».

وأوضح «توفيق»: «تتعاظم التحديات الأمنية في ظل محيط إقليمي مضطرب وعالم يموج بالصراعات والمتغيرات، وقد حرصت الاستراتيجية الأمنية على التعامل الفعّال مع معطيات هذا الواقع من خلال الأولويات وتقييم المخاطر والارتكاز على أسس علمية في التخطيط، والمبادئة لتحقيق الاستباق الأمني في مواجهة ما يهدد أمن المجتمع واستقراره».