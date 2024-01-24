سميحة أيوب تحقق أمنية «لقاء السيسي».. طبع قبلة على جبينها في حفل عيد الشرطة

سعادة كبيرة عبرت عنها الفنانة سميحة أيوب خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عرض فيلما تسجيليا يحكي ملحمة معركة الإسماعيلية التي حدثت في 25 يناير 1952، إذ اعتبرت هذا اللقاء كان بمثابة أمنية غالية عليها وتحققت في ذكرى الاحتفال بهذا اليوم العظيم، الذي يعد فخرًا لكل أبناء الوطن.

تقبيل الرئيس السيسي لرأس الفنانة سميحة أيوب

دار حوار إنساني بين الفنانة سميحة أيوب والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء الفليم التسجيلي والعروض الفنية الخاصة باحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، إذ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحية الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، هي وجميع المشاركين في العرض، وقام بالصعود إلى المسرح وتقبيل رأسها وسط إعجاب وإنبهار الحاضرين بموقفه.

تحقيق أمنية الفنانة سميحة أيوب

وردت الفنانة سميحة أيوب على موقف الرئيس السيسي قائلة: «كلنا سعداء وكان عندي أمنية أشوف سيادتك وجه لوجه وربنا حقق لي الأمنية دي.. شكرا يا ريس.. شكرا يا عزيز مصر.. شعبك بيحبك يا ريس وشكرا على الأمن والأمان اللي عايشين فيه.. الشعب كله حاسس بكل الإنجازات وبكل حاجة.. شكرا يا ريس».

وعرض الفيلم التسجيلي قصة الشهيد الجندي السعيد حمادة، الذي كان يحمي القنصلية الإيطالية، وطلب منه القنصل الاحتماء بالمبنى خوفا على حياته، لكنه رفض ترك حراسته، مؤكدًا أنه لا يستطيع ترك مكان حراسته أو ترك سلاحه قائلا «حياتي مش أغلى من بلدي والواجب اللي عليا».