خطر الموت جوعا يهدد نصف مليون فلسطيني وسط ارتفاع عدد الشهداء

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية أنَّ 210 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب 386 في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة؛ خرج تقرير من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يكشف أن خطر الموت جوعًا يهدد نحو نصف مليون مواطن في محافظات غزة وشمالها، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب حتى الآن في استشهاد 25 ألفًا و700 وإصابة 63 ألفًا و740 شخصًا.

قطاع غزة يواجه سياسة التجويع

وبحسب بيان المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المواطنين في شمال قطاع غزة يعيشون أوضاعًا كارثية وظروفًا غير إنسانية، بعد نفاد المواد الغذائية الأساسية المتبقية لديهم ضمن ما هو متاح لسد رمقهم مع اشتداد العدوان وحرب الإبادة المفتوحة إضافة إلى حال النازحين في مراكز الإيواء الذي لا يقل قسوة؛ لتحمل الشبكة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة الناتجة عن حرب الاحتلال وحصاره المفروض على الشعب، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى أنّض الحصار على المناطق المسيطرة عليها قوات الاحتلال في قطاع غزة بشكل مباشر بجانب منع إدخال عدد من الإغاثات الإنسانية، يعد جزء من جريمة حرب يرتكبها العدوان في إطار سياسات التجويع على المدنيين، وسعيه لإجبار المواطنين على الرحيل ضمن محاولات التهجير القسري.

دعوة منظمة الأمم المتحدة

وشددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على ضرورة العمل وفق القوانين والقرارات الدولية من أجل إجبار دولة الاحتلال فتح ممرات إنسانية حتى يتم إدخال المساعدات لقطاع غزة والمناطق المتضررة؛ لإنقاذ حياة الآلاف من خطر الموت المحدق الذي يهدد حياتهم، ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين بقوا في مناطق شمال غزة.

ومن جهتها، دعت الشبكة الفلسطينية الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة إلى العمل فورًا على تحمل المسؤولية في تأمين الغداء والعلاج الطبي، والعمل بشكل عاجل على توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان، تطبيقًا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حق الحصول على الغذاء لأي إنسان، لافتة إلى أنَّ من شأن استمرار هذه الحرب، وعدم المساهمة بوقفها أن يترك أثارًا وانعكاسات مدمرة قد تستمر سنوات طويلة على كل مناحي الحياة، وعدم اتخاذ تدابير لوقفها بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لمواصلتها، ضاربًا بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.