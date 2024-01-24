الرئيس السيسي يكرم عددا من الضباط خلال احتفالية عيد الشرطة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من الضباط بمنحهم أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم.

ومنح الرئيس، نوط الامتياز من الطبقة الأولى للواء تامر عبدالغني السمري، مديرية أمن بورسعيد، واللواء شريف صلاح الغراب، قطاع الأمن الاقتصادي، واللواء عمرو عبدالخالق ياسين الخولي، قطاع الأمن الوطني، واللواء حسن إبراهيم النحراوي، مديرية أمن الشرقية، عميد دكتور شريف حسين غازي، الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية.

كما قدم نوط الامتياز للعميد أيمن عبدالنعيم عبدالوهاب، مديرية أمن أسيوط، والعميد محمد خالد محمد خالد قطاع الأمن المركزي.

ومنح الرئيس أيضا، نوط الامتياز من الطبقة الثانية، للعقيد أحمد حسان أحمد حسان، مديرية أمن القاهرة، والمقدم سمير أحمد عبدالرؤوف، مديرية أمن شمال سيناء، والمقدم شريف حلمي جمال جرجس، مديرية أمن الأقصر.

وقدم الرئيس كذلك، نوط الامتياز من الطبقة الثالثة، للرائد ولاء سامي عبدالمحسن، قطاع الحماية المجتمعية، ونقيب سلمى حمدي أحمد الورداني، قطاع التدريب.