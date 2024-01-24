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الرئيس السيسي يكرم أسماء عدد من شهداء الشرطة

كتب:

منتصر سليمان
01:22 م | الأربعاء 24 يناير 2024
السيسي يكرم عدد من شهداء الشرطة

السيسي يكرم عدد من شهداء الشرطة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسماء عدد من شهداء الشرطة، وذلك خلال احتفال عيد الشرطة 72 والمقام في أكاديمية الشرطة.

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