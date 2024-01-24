الرئيس السيسي يكرم أسماء عدد من شهداء الشرطة كتب: منتصر سليمان 01:22 م | الأربعاء 24 يناير 2024 السيسي يكرم عدد من شهداء الشرطة كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسماء عدد من شهداء الشرطة، وذلك خلال احتفال عيد الشرطة 72 والمقام في أكاديمية الشرطة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حفل عيد الشرطة يبرز خبر «الوطن» عن قضاء «الداخلية» على أخطر بؤر المخدرات سميحة أيوب تحقق أمنية «لقاء السيسي».. طبع قبلة على جبينها في حفل عيد الشرطة الرئيس السيسي يقبل رأس الفنانة سميحة أيوب باحتفالية عيد الشرطة عيد الشرطة 2024.. «الداخلية» تنجح في تحسين البنية التحتية والأداء المؤسسي لأجهزتها السيسي عيد الشرطة الداخلية الرئيس السيسي بقلم منتصر سليمان