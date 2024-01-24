وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى المالي الاّسيوي «التعاون متعدد الأطراف»

تشارك دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالنسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي والمنعقد تحت عنوان «التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك»، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري بهونج كونج، بحضور نخبة من أبرز القادة المؤثرين في مجتمع المال والأعمال العالمي وذلك لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية.

التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك

وتشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعدد من الجلسات المنعقدة خلال أعمال المنتدى، كما تستعرض ملفات الوزارة التي تعمل عليها، في مجالات التغير المناخي والاستثمارات الخاصة في مصر، ففضلا عن تفقد الوزيرة الجناح المنعقد على هامش فعاليات المنتدى.

اللقاءات الثنائية على هامش المنتدي

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التخطيط، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركتها بالنسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي، لوضع خطة للتعاون مع رؤساء شركات عالمية، ورجال الأعمال المؤثرين في عالم المال.