وزيرة التخطيط: مشروع تطوير المتحف الروماني يحافظ على الموروث الثقافي

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير المتحف الروماني والمنطقة المحيطة به بالإسكندرية، جاء ذلك على هامش افتتاح مركز خدمات مصر بالمحافظة اليوم.

الحفاظ على الموروث الثقافي

وأكدت وزيرة التخطيط، أن مشروع تطوير المتحف الروماني يأتي في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي الذي يعد سمة أساسية من سمات الـمجتمعات الـمتحضرة، كما يعتبر السعي لتنويع الـمنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الـملكيات الفكرية والقُدرات الإبداعية للأفراد وللمجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد الـمقومات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والـمُستدامة.

تمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدراً للنمو

وأشارت «السعيد» إلى أهمية صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخليا وخارجيا وتمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدرا للنمو وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليميا ودوليا إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع.

وقال اللواء محمد الشريف إن إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، يعد من أهم المشروعات المنفذة في مجال التنمية السياحية بالإسكندرية.

المتحف اليوناني الروماني أقدم المعالم السياحية بالإسكندرية

وأكد أن المتحف اليوناني الروماني يعد واحدا من أهم وأقدم المعالم السياحية بالإسكندرية، ويعد تحفة معمارية وفريد من نوعه بين متاحف العالم بما يضمه من آثار نادرة تمثل حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر والعالم.