وزيرة التخطيط تتفقد عددا من العقارات المملوكة لشركة مصر بالإسكندرية

تفقدت اليوم، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية عددا من الأصول المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات الصندوق السيادي.

موقف العقارات والأصول التي تديرها الشركة في الإسكندرية

وقدمت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تقريرا حول موقف العقارات والأصول التي تديرها الشركة في محافظة الإسكندرية وخطة تطويرها وتعظيم عوائدها ومنها فندق المتروبولتان الذي يعد أحد أهم الأصول بالإسكندرية وله قيمة تاريخية مميزة، وشهد عملية تطوير واسعة وجرى إسناده لشركة متخصصة حققت قصة نجاح في تطوير الفندق وضاعفت العائد منه لأكثر من 10 أضعاف.

ومن جانبها، أكدت هالة السعيد أهمية تعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن عدد العقارات المملوكة للشركة بمحافظة الإسكندرية تصل إلى 193 عقارا.

تحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة التنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية والشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، موضحة أن الصندوق يسعى لتطوير كافة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرحا اقتصاديا كبيرا يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصول استثمارية وفرص واعدة.

وتفقدت السعيد يرافقها محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، فندق المتروبول وشارع فؤاد ومحيط المتحف اليوناني.